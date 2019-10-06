راقصة شهيره توجه رسالة إلى محمد صلاح “في 60 داهية” (فيديو)

وجهت الراقصة المصرية فيفي عبده رسالة خاصة لمواطنها محمد صلاح بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه ليفربول ضد ضيفه ليستر سيتي.

وقالت فيفي عبده عبر صفحتها بموقع “إنستغرام”: “يشفيك ويعافيك يا أبو مكة إن شاء الله وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ضربك”.

وأضافت “لايمني عليه وأنا آكل مصارينه، منه لله دا قاصدك تلاقيهم دافعينله علشان يصيبك”.

واختتمت فيفي قائلة: “في 60 داهية ما أنت ياما كسبت”.

وشهدت مباراة ليفربول وليستر مغادرة صلاح الملعب، حيث سقط على الأرض بعد تدخل عنيف من حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي.

واضطر مدرب “الريدز” يورغن كلوب، استبدال المصري بعد إصابته في كاحل القدم اليسرى، ليدخل آدم لالانا.

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ورد كلوب على سؤال عما إذا كان صلاح بخير، قائلا بغضب: “لا يمكن قبول هذا النوع من التدخلات”.

مراسلون – رياضة