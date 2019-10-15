راغب علامة يراقص نجمة مصرية على أنغام إحدى أغنياته ( فيديو )

أحيا الفنان راغب علامة حفلاً غنائياً على هامش ختام عرض أزياء المصمم أيمن لحموني داخل أحد الفنادق الكبرى في العاصمة المصرية القاهرة .

وحضر الحفل عدد كبير من مشاهير الفن والإعلام ومن بينهم الفنانة منة فضالي التي فاجأت الحضور بالصعود على خشبة المسرح أثناء تقديم السوبر ستار أغنية ( إلي بعنا خسر دلعنا ) حيث رقصت وتمايلت بشكل عفوي و تفاعل معها الفنان اللبناني بشكل لافت .

وكان من أبرز الحضور الفنانة السورية سوزان نجم الدين والقديرة رجاء الجداوي والفنانة إلهام شاهين ، سهير رمزي ، مي فضالي وغيرهنَّ .

وأشعل راغب علامة الحفل من خلال تقديمه باقة منوعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة على غرار : “( مغرم يا ليل ، طب ليه ، الحب الكبير ، بتغيب بتروح ) .

يشار إلى أن الفنان اللبناني يشارك حالياً كعضو في لجنة تحكيم الموسم الخامس من برنامج ” ذا فويس ” إلى جانب كلٍ من سميرة سعيد ، أحلام ومحمد حماقي .