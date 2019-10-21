رئيس بايرن ميونخ يزف أخبار سيئة إلى عشاق منتخب ألمانيا

كشف رئيس نادي بايرن ميونيخ أولي هونيس، أن لاعب “البافاري” ونجم منتخب ألمانيا نيكولاس زوليه تعرض لإصابة خطيرة في الركبة.

وأوضح هونيس أن زوليه، لن يكون متاحاً في الوقت المناسب للمشاركة في كأس أوروبا 2020 لكرة القدم.

وقال هونيس لوكالة “فرانس برس”، “يبدو أن الموسم قد انتهى بالنسبة له، يمكنه أن ينسى كأس أوروبا”.

وبالنسبة إلى إمكانية ضم مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية، رد هونيس: “لن نبحث عن أي شخص”.

وتعرض زوليه إلى تمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال مباراة أوغسبورغ في الدوري الألماني.

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وخضع لاعب البافاري إلى عملية جراحية الاثنين، وبالتالي سيغيب لفترة طويلة عن منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ.

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