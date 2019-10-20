ذهب محشي بالنحاس يباع في أسواق دمشق !!

ألقى فرع الأمن الجنائي في دمشق القبض على شخصين يقومان بتزوير كميات من المصاغ الذهبي المستعمل ويبيعونها في الأسواق.

وبعد ورود معلومات إلى فرع الأمن الجنائي حول وجود شخصين في ريف دمشق يعملان على تزوير المصاغات الذهبية وإدخال النحاس فيها، أجرت الشرطة تحقيقات موسعة وضبطت المجرمين.

واعترف المذكورين بعد القبض عليهما بإقدامهما على تزوير كميات من الذهب المستعمل عن طريق إدخال أسلاك نحاسية ضمن الأساور الذهبية المستعملة المحروقة، وبيع هذه الكميات من الذهب المزور على دفعات إلى صاحب محل مجوهرات في مدينة دمشق دون علمه.

وتمت مصادرة المضبوطات المزورة و تبين أن كمية الذهب المزور وزنها ( 136 ) غراماً محشوة بأسلاك نحاسية وزنها / 12.32/ سنتغرام.

فيما أحيل المقبوض عليهم إلى القضاء مع المصادرات لمحاكمتهم .