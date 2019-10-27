ذئاب روما تفوز على ميلان بهدفين لـ هدف ..فيديو

خطف روما الفوز من ضيفه ميلان بنتيجة هدفين لهدف، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وحملت ثنائية ذئاب روما توقيع كل من البوسني إدين دجيكو ونيكولو زانيولو في الدقيقتين 38 و59.

في حين جاء هدف ميلان الوحيد، عن طريق ثيو هيرنانديز في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

ليحصد روما بفوزه هذا ثلاث نقاط رفعت رصيده على 16 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة واحدة عن المربع الذهبي للكالتشيو.

في حين بقي رصيد ميلان 10 نقاط، في المركز الثاني عشر.

وعقب المباراة قال زانيولو “لقد عملنا بشكل جيد سواء في الدفاع أو الهجوم وهذا هو سر الفوز الليلة”.

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وأضاف “لدينا مباراة أودينيزي منتصف الأسبوع ونريد حصد 3 نقاط جديدة”.

مراسلون – رياضة