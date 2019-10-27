ديمة قندلفت تثير الجدل بـ هوت شورت جريء ( صورة )

أحدثت إطلالة الفنانة ديمة قندلفت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعدما شاركت صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستقرام .

بدت فيها وهي ترتدي سلوبيت أنيق وجريء من الجلد الأسود اللامع تميز بقصته الكلاسيكية العصرية ، حيث بدا من الأعلى على شكل توب كاشف غير مبتذل ومن الأسفل صُمم بشكلِ هوت شورت ناعم .

ونسقته مع مكياج واضح تميز بالـ Smoky Eyes وصففت شعرها إلى الخلف shnyvn ، واستكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية ذات تصميمٍ عصري .

حازت الصور على تفاعل المتابعين الذين سارعوا إلى ترك آرائهم عبر التعليقات مبدين إعجابهم بأناقة الفنانة السورية وأسلوبها الأنيق في الظهور دون تكلفٍ أو ابتذال ، كما سارعت بعض الحسابات النشطة على التطبيق نفسه وعلى منصات التواصل الاجتماعي لإعادة نشر الصور والتركيز على أحدث إطلالة لـ قندلفت .

يذكر أن الفنانة ديمة قندلفت تتحضر للمشاركة في بطولة الموسم الرابع من مسلسل ” الهيبة ” إلى جانب مواطنها النجم تيم حسن والفنان اللبناني عادل كرم بالإضافة إلى نجوم الأجزاء السابقة القديرة منى واصف ، عبدو شاهين ، روزينا لاذقاني وغيرهم .