ديمة قندلفت : أحب تيم حسن ( فيديو )

كشفت الفنانة ديمة قندلفت عن احترامها وتقديرها الكبير لمواطنها النجم تيم حسن ، ولفتت إلى ذلك من خلال لقاء مصور أجريَّ معها ضمن برنامج The Insider بالعربي الذي يبث عبر شاشة قناة دبي .

وقالت : ” أحبه صديق … وأحبه ممثل … وأحبه نجم … أحبه كإنسان … التقينا لأول مرة على مقاعد الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية … عملنا معاً في وقت سابق في مسلسل ملوك الطوائف ” .

وأشارت إلى أن الموسم الرابع من مسلسل ” الهيبة “هو عملهما المشترك الثاني في مسيرتهما الفنية ، وحول خوفها من أن تتم المقارنة بينها وبين الممثلات اللواتي لعبنَّ البطولة النسائية في أجزاء العمل ، ردت بالنفي وعلقت قائلة :

لا أخاف من المقارنة لكلٍ أسلوبه … وطريقة أدائه … ومحبوه وبصمته الخاصة … وطبيعته … وهويته ” .

يذكر أن الفنانة ديمة قندلفت انضمت مؤخراً إلى فريق عمل ” الهيبة ” والذي انضم إليه أيضاً النجم اللبناني عادل كرم ، ليكونا بذلك الوجهين الجديدين والمحوريين في العمل الشهير .