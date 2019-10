ديمة الجندي تتجرأ لأول مرة و تنشر صورة جامحة لها

View this post on Instagram

When u work with a professional team 💥😍👏🏼😃 #dream_team – Thank u so much 🙏🏼 love u all ❤️😘 – Photos by 📸 : @basselhamwipro Makeup 💄 by : @sam_boutros Styled and dressed 👗 by : @yasminehawa Hairstyle 💁🏽‍♀️ by : @steve_wahab Hotel 🏨 : @habtoorpalace – Wait for more 😉✌🏼😃 _ #dima_aljundi #dubai #mydubai #uae #abudhabi #syria #ديمة_الجندي