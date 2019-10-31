ديمة الجندي تتجرأ لأول مرة و تنشر صورة جامحة لها

صدمت الفنانة ديمة الجندي الجمهور بإطلالة كاجوال جريئة اعتمدتها في أحدث ظهور لها ، ونشرت صورة جديدة عبر إحدى حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .
ظهرت خلالها كأنثى جامحة هاربة من القيود بأسلوب أنثويٍّ أنيق ، وبدت مرتدية سروال جينز بتصميم بوي فريند تميز بالشقوق ، نسقت معه توب قصيرة كشفت من خلالها لأول مرة عن أجزاء واسعة من جسدها ، وارتدت فوقهم سترة رسمية سوداء .
اعتمدت ديمة في إطلالتها مكياج الوجه الـ smoky وتركت شعرها بشكل منسدل على الأكتاف ، وعلى الرغم من الفن الواضح في الصورة لناحية التصوير والألوان ، بالإضافة إلى العمل الفني المتقن لكافة نواحي الإطلالة .
إلا أنها تعرضت لبعض الانتقادات السلبية التي طالت جرأتها ، خاصة وأنها تظهر بهذا الأسلوب لأول مرة منذ بداياتها الفنية .
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When u work with a professional team 💥😍👏🏼😃 #dream_team – Thank u so much 🙏🏼 love u all ❤️😘 – Photos by 📸 : @basselhamwipro Makeup 💄 by : @sam_boutros Styled and dressed 👗 by : @yasminehawa Hairstyle 💁🏽♀️ by : @steve_wahab Hotel 🏨 : @habtoorpalace – Wait for more 😉✌🏼😃 _ #dima_aljundi #dubai #mydubai #uae #abudhabi #syria #ديمة_الجندي
يذكر أن الفنانة السورية ديمة الجندي حضرت خلال موسم رمضان الماضي عبر مسلسل ” اختراق ” قصة طلال السدر ، سيناريو وحوار نور وليد الحجة وإخراج محمد لطفي .