ديمة الجندي تحتفل بمليونها الأول (صورة)

شاركت الممثلة السورية ديمة الجندي متابعيها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستقرام صورة لها احتفلت من خلالها مع جمهورها بوصول عدد متابعيها على الشبكة الشهيرة الى مليون متابع و متابعة و علقت الجندي على الصورة بقولها:

“كبر قلبي و صار فيه مليون غالي و غالية .. مليون شكراً لمليون قلب محّب و بدون شرط شكراً على الدعم و المتابعة و التعليقات و الرسائل و الفيديوهات و كل شي .. بكبر فيكون و بمحبتكون و الله يقدّرني و إبقى عند حسن ظنكون ..”

و شكرت الجندي الجمهور الكبير على مشاعر الحب و الاحترام التي يظهرها في التعليقات على صور الفنانة و مشاركاتها وبارك الجمهور للجندي وصولها لهذا الرقم الكبير و أثنى الجمهور على تعامل الجندي العفوي و اللطيف مع متابعيها و ردودها الفورية على الاسئلة التي يطرحها الجمهور في التعليقات

الجدير بالذكر أن ديمة الجندي كانت قد عرفت الشهرة في الوسط الفني من خلال مشاركتها في مسلسل صبايا في جزئه الأول و أثارت الكثير من الجدل مؤخراً بظهورها في حلقة اكلناها مع باسم ياخور و انتقدت نسرين طافش على أذيتها لأقرب المقربين اليها و رفضت صداقتها أو العمل معها