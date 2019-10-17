ديمة الجندي تحتفل بمليونها الأول (صورة)

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ديمة الجندي

شاركت الممثلة السورية ديمة الجندي متابعيها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستقرام صورة لها احتفلت من خلالها مع جمهورها بوصول عدد متابعيها على الشبكة الشهيرة الى مليون متابع و متابعة و علقت الجندي على الصورة بقولها:

“كبر قلبي و صار فيه مليون غالي و غالية .. مليون شكراً لمليون قلب محّب و بدون شرط شكراً على الدعم و المتابعة و التعليقات و الرسائل و الفيديوهات و كل شي .. بكبر فيكون و بمحبتكون و الله يقدّرني و إبقى عند حسن ظنكون ..”

و شكرت الجندي الجمهور الكبير على مشاعر الحب و الاحترام التي يظهرها في التعليقات على صور الفنانة و مشاركاتها وبارك الجمهور للجندي وصولها لهذا الرقم الكبير و أثنى الجمهور على تعامل الجندي العفوي و اللطيف مع متابعيها و ردودها الفورية على الاسئلة التي يطرحها الجمهور في التعليقات

الجدير بالذكر أن ديمة الجندي كانت قد عرفت الشهرة في الوسط الفني من خلال مشاركتها في مسلسل صبايا في جزئه الأول و أثارت الكثير من الجدل مؤخراً بظهورها في حلقة اكلناها مع باسم ياخور و انتقدت نسرين طافش على أذيتها لأقرب المقربين اليها و رفضت صداقتها أو العمل معها

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