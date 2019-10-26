ديما بياعة : أسامح ولكن لا أنسى … فهل قصدت نسرين طافش ؟

أكدت الفنانة ديما بياعة أنها بدأت ترى الأمور من منظور مختلف وذلك بعد دخولها في سنِّ الأربعين ، وصرحت في لقاء صحافي أنها تسامح على الأذية ولكن لا تنسى بالعموم ، وهو ما اعتبره البعض إشارةٍ منها إلى مشكلتها مع النجمة نسرين طافش .

وكشفت النجمة السورية أنها ضد حملات التنمر التي تُشنّ على منصات التواصل الاجتماعي ، وأوضحت أن هذا الأمر جارح جداً ولا تتمناه لأعدائها ، وقالت : ” يجب على الناس أن ترتقي ” .

وصرحتّ بياعة خلال اللقاء أنها في بعض الأحيان تغلق خاصية التعليق عبر منشوراتها في إنستقرام ، وذلك بسبب إساءة بعض المتابعين لشخصية معينة من خلال حسابها .

وربط النشطاء حديث بياعة بمشكلتها مع الفنانة نسرين طافش التي لطالما تتعرض لانتقادات واتهامات كثيرة من قبل شخصيات فنية ودائماً ما يُزجّ اسمها بالمشاكل التي تتعلق بالخيانة مثل الشائعة الأخيرة التي طالتها عن علاقتها بـ زوج أصالة نصري المخرج طارق العريان .

يذكر أن ديما بياعة اتهمت زوجها السابق الفنان تيم حسن بخيانتها مع صديقتها المقربة نسرين طافش قبل سنوات ، مما دفع الأخيرة إلى رفع دعوى قضائية ضد بياعة بتهمة القدح والذم إلى النيابة العامة في دبي .