ديما بياعة تعلن عن موقفها من التمثيل إلى جانب تيم حسن .. ماذا قالت ؟!

أثارت تصريحات الفنانة ديما بياعة ضجة كبيرة بين أوساط محبيها ، عقب تأكيدها أنها لا تمانع مشاركة زوجها السابق الفنان تيم حسن البطولة في أيّ عمل دراميّ ، بشرط أن تكون القصة جيدة والدور جيد .

وقالت في تصريحات صحافية : ” ليه لا … نحن بالأخير فن وتمثيل … إذا الدور حلو ليه لا … وليه حتى ما وافق ” …

ونفت الاتهامات التي تطالها من قبل البعض والتي تتحدث عن تعمدها إثارة الجدل بالفيديوهات والصور التي تنشرها عبر حساباتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي .

وصرحت : ” يعني أكيد أنا ما فاضية حتى أثير الجدل … عنا شغلات كثيرة نفعلها وأعيش حياتي بشكل طبيعي ولا أرى فيها شيئاً خاطئ ” .

كما دافعت بياعة عن برنامج ( اكلناها ) الذي يقدمه زميلها النجم باسم ياخور ، ونفت أن يكون هدفه إثارة الفتن بين الفنانين السوريين ، قائلة : ” نحن نشاهد البرامج الأجنبية ونقول لما لا نقتدي بهم وعندما تصل القصة إلينا ننتقدها ” .

يشار إلى أن ديما بياعة دائماً ما تثير الجدل بالصور ومقاطع الفيديو الرومانسية التي تنشرها برفقة زوجها المغربي أحمد الحلو والتي تُظهر متانة العلاقة والتوافق الذي يجمع بينهما .