دنيا بطمة متهمة بتقليد هذه النجمة اللبنانية … إليكم السبب ( فيديو )

تتألق الفنانة دنيا بطمة دائماً في حفلاتها الخاصة والعامة حيث تحرص على إضفاء أجواء من البهجة والحماس عن طريق التفاعل مع الحضور بالرقص والحركات المرحة .

ونشرت بطمة مقطع فيديو من آخر حفل زفاف أحيته عبر إحدى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، إلا أنها لم تتوقع أن تتعرض على أثره للسخرية من قبل بعض المتابعين .

بدت الفنانة المغربية في المقطع المصور وهي ترقص بصعوبة بسبب ضيق فستانها وحذائها ذو الكعب العالي ، مما دفع البعض لاستغلال حركاتها لانتقادها وتوجيه اتهام لها بتقليد الفنانة اللبنانية ميريام فارس .

وحرصت دنيا بطمة على تجاهل الاتهامات الموجهة لها ، وردت بشكل غير مباشر على هذه الانتقادات عن طريق إلغاء خاصية التعليق على منشوراتها .

يذكر أن الفنانة المغربية كُرمت مؤخراً ضمن فعاليات مهرجان الفضائيات العربية في القاهرة ، وحصلت على جائزة أفضل فنانة مغربية للعام 2019 بتصويت الجمهور .