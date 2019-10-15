دنيا بطمة متهمة بتقليد هذه النجمة اللبنانية … إليكم السبب ( فيديو )

تتألق الفنانة دنيا بطمة دائماً في حفلاتها الخاصة والعامة حيث تحرص على إضفاء أجواء من البهجة والحماس عن طريق التفاعل مع الحضور بالرقص والحركات المرحة .
ونشرت بطمة مقطع فيديو من آخر حفل زفاف أحيته عبر إحدى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، إلا أنها لم تتوقع أن تتعرض على أثره للسخرية من قبل بعض المتابعين .
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حفل عائلة النعيمي والمسلماني الذوق الله يتمم عليهم بالخير 💫 الحفل تعهد وتنظيم شركة @alturkproductions هندسة الصوت شركة @arefsoundsystem الفستان الخرافي ابداع صديقي @thaher.baqer مكياجي ابداع @artists.fns عدساتي من شركة المغرب الأولى @lorans.morocco شعري بأنامل الغالية @ghanyahairstyle #دنيا_بطمه احلى تحية للفرقة الموسيقية ابدعتم 👌🏻 شكر كبير لاخي @hassanatef ومنسقتي @ghizlanejab
بدت الفنانة المغربية في المقطع المصور وهي ترقص بصعوبة بسبب ضيق فستانها وحذائها ذو الكعب العالي ، مما دفع البعض لاستغلال حركاتها لانتقادها وتوجيه اتهام لها بتقليد الفنانة اللبنانية ميريام فارس .
وحرصت دنيا بطمة على تجاهل الاتهامات الموجهة لها ، وردت بشكل غير مباشر على هذه الانتقادات عن طريق إلغاء خاصية التعليق على منشوراتها .
يذكر أن الفنانة المغربية كُرمت مؤخراً ضمن فعاليات مهرجان الفضائيات العربية في القاهرة ، وحصلت على جائزة أفضل فنانة مغربية للعام 2019 بتصويت الجمهور .