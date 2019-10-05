دمشق .. القبض على عدد من مروجي ومتعاطي الحشيش المخدر (صور)

ألقى قسم شرطة العباسيين في دمشق القبض على عدد من الأشخاص من متعاطي مادة الحشيش المخدر في شارع جورج خوري بعد الاشتباه بهم أثناء دورية ليلية.

وذكرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أنه وأثناء دورية ليلية لقسم شرطة العباسيين في شارع جورج خوري، اشتبهت بعدد من الأشخاص وهم بحالة مريبة، وبعد تفتيشهم عُثر بحوزتهم على كمية من مادة الحشيش المخدر.

ونوهت الوزارة إلى أنه “بالتحقيق معهم، اعترفوا بتعاطيهم المواد المخدرة وشرائها من شخص يدعى (ع.ع)، ومن خلال المتابعة والبحث تم إلقاء القبض عليه وعلى عدة أشخاص آخرين كانوا يشترون المواد المخدرة منه”، مضيفةً: “وبتحري منزل المدعو (ع.ع) عُثر على كمية من المواد المخدرة، وميزان الكتروني عدد اثنان، وبالتحقيق معهم اعترفوا بشراء المواد المخدرة من شخص في منطقة الزاهرة يدعى ( أ . م )، حيث تم إلقاء القبض عليه برفقة شخص آخر وضبط بحوزته مسدس حربي غير مرخص وكمية من مادة الحشيش المخدر، وبالتحقيق معهما اعترفا بتعاطيهما المواد المخدرة وبيعها لهم بقصد ترويجها”.

يذكر أن عدد الأشخاص المقبوض عليهم في هذه القضية بلغ 13 شخصاً، وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.