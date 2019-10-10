دمشق.. القبض على امرأة “محتالة” تمتهن الدعارة

ألقى قسم شرطة القصاع في محافظة دمشق ، القبض على امرأة تمتهن الدعارة وتستدرج الزبائن من عدة أماكن، ثم تقوم بابتزازهم لاحقاً بهدف الحصول على المال.

وفي التفاصيل، ذكرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن أحد المواطنين تقدم بدعوى إلى قسم شرطة القصاع في دمشق بأن امرأة تدعى ( ر . ي ) تمارس أعمال غير أخلاقية واحتالت عليه بمبلغ مالي.

وأضافت الوزارة: “تم إلقاء القبض عليها، وتبين أنها تحمل هوية مزورة باسم ( ر. ي ) وبالتحقيق معها اعترفت بتزوير نسبتها واسم والدتها بمساعدة أحد معقبي المعاملات مقابل المنفعة المادية والجسدية”.

واعترفت المتهمة أنها تستدرج الزبائن من عدة أماكن لممارسة الجنس معهم، وتقوم بحجز حريتهم بالاشتراك مع شقيقها ووالدتها حيث تقوم باصطحاب الزبون إلى منزلها ليمارسا الجنس ثم يدخل شقيقها ووالدتها عليهما بغتة ويتم تهديده بالقتل إذا لم يتزوجها أو يبصم على أوراق فارغة، ثم يقومون بابتزازه لاحقاً بالأوراق التي بصم عليها ويأخذون ما بحوزته من أموال كي لا يتعرض للفضيحة أمام عائلته”.

يُشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقبوض عليها، وسيتم إحالتها القضاء المختص أصولاً، وذلك بحسب ما ورد في بيان وزارة الداخلية على “فيسبوك”.