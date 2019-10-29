دانا جبر تستعرض لياقتها البدنية في النادي الرياضي ( فيديو )

أطلت الفنانة دانا جبر على المتابعين من خلال مقطع فيديو قصير ، شاركته وإياهم عبر الـ story الخاصة بإحدى صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

وثقت خلاله قيامها بتمارين الحبل الحارقة للدهون ، وذلك أثناء تواجدها داخل النادي الرياضي ، وبدت النجمة الشابة وهي ترتدي ملابس رياضية ضيقة أبرزت رشاقتها العالية وتناسق منحنيات جسدها .

وحاز الفيديو على نسبة تفاعلٍ كبيرة من قبل النشطاء ، خاصة على الصفحات المهتمة بأخبار الفنانة السورية والتي أعادت نشره بهدف توثيقه قبل انتهاء المدة الزمنية لعرضه .

يذكر أن دانا جبر تنتظر عرض مسلسلها الكوميدي ” بوشنكي ” والذي يتناول في قصته مجموعة من المشكلات التي تقع بين الشبان والفتيات بأسلوب كوميدي ساخر ، وهو من تأليف يسر دولي وإنتاج شركة ” جود فيلمز ” ومن إخراج نضال عبيد .