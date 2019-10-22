دانا جبر تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها ( صور )

أطلت الفنانة دانا جبر على المتابعين من خلال صور جديدة شاركتها وإياهم عبر إحدى صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

ظهرت خلالها بإطلالة كلاسيكية راقية ، وارتدت فستاناً قصيراً باللون الأسود تميز بأكمامه الـ Cloche ، وزينّه بحزامٍ عريض من العلامة التجارية العالمية Gucci غوتشي .

واعتمدت الفنانة الشابة في إطلالتها مكياج الوجه الـ smoky ، وصففت شعرها بطريقة الـ wavy ، ونالت الصور تفاعل النشطاء الذين انهالوا على المنشور معربين عن حبهم الكبير لها ، كما أبدى البعض إعجابهم بأسلوبها الشبابي العصري في انتقاء ملابسها .

يذكر أن دانا جبر انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها في العمل الكوميدي ” بوشنكي ” والذي يتناول في قصته مجموعة من المشكلات التي تقع بين الشبان والفتيات بأسلوب كوميدي ساخر ، وهو من تأليف يسر دولي وإنتاج شركة ” جود فيلمز ” ومن إخراج نضال عبيد .