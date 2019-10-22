دانا جبر تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها ( صور )

أطلت الفنانة دانا جبر على المتابعين من خلال صور جديدة شاركتها وإياهم عبر إحدى صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .
ظهرت خلالها بإطلالة كلاسيكية راقية ، وارتدت فستاناً قصيراً باللون الأسود تميز بأكمامه الـ Cloche ، وزينّه بحزامٍ عريض من العلامة التجارية العالمية Gucci غوتشي .
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الحزام من : @gucci . . حسابي الثاني لعشاق دندون بيهتم بأناقتها ومكياجها وشعرها @danajabr.holic 🌹 حسابي الشخصي للجمال والموضة @naoomicosmetics . . #سوريا_دراما #الدراما_السورية #دانه_جبر #دانة_جبر #دانا_جبر #نسرين_طافش #هيا_مرعشلي #كاريس_بشار #سلافة_معمار #سلاف_فواخرجي #ديمه_بياعه #رواد_عليو #قصي_خولي #جيني_اسبر #ليليا_الاطرش #هبة_نور #زين_كرزون #عهود_العنزي #سوريا #سورية #امل_عرفة #شكران_مرتجى #كندا_حنا #امارات_رزق #socialmedia #beauty #international #syria #danajabr #dana_jabr
واعتمدت الفنانة الشابة في إطلالتها مكياج الوجه الـ smoky ، وصففت شعرها بطريقة الـ wavy ، ونالت الصور تفاعل النشطاء الذين انهالوا على المنشور معربين عن حبهم الكبير لها ، كما أبدى البعض إعجابهم بأسلوبها الشبابي العصري في انتقاء ملابسها .
يذكر أن دانا جبر انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها في العمل الكوميدي ” بوشنكي ” والذي يتناول في قصته مجموعة من المشكلات التي تقع بين الشبان والفتيات بأسلوب كوميدي ساخر ، وهو من تأليف يسر دولي وإنتاج شركة ” جود فيلمز ” ومن إخراج نضال عبيد .