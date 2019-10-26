دانا جبر على الطبيعة في أحدث ظهورلها ( صورة )

اختارت الفنانة دانا جبر أن تلقي تحية الصباح على الجمهور بطريقتها الخاصة ، فنشرت صورة جديدة لها عبر خاصية الـ story على حسابها الرسمي في تطبيق Instagram .
بدت فيها بإطلالة طبيعية غير متكلفة لناحية المكياج ، ورفعت شعرها عن وجهها بشكلٍ عشوائي أو ما يعرف بالـ كيكة ( كعكة ) ، ونالت الصور تفاعل النشطاء وذلك عبر الصفحات التي أعادت نشر الصورة .
يذكر أن الفنانة دانا جبر تنتظر عرض مسلسلها الكوميدي ” بوشنكي ” والذي يتناول في قصته مجموعة من المشكلات التي تقع بين الشبان والفتيات بأسلوب كوميدي ساخر ، وهو من تأليف يسر دولي وإنتاج شركة ” جود فيلمز ” ومن إخراج نضال عبيد .
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تعتبر النجمة الشابة من أجمل الوجوه في الدراما السورية ولها قاعدة جماهيرية كبيرة ، اكتسبتها عبر الأدوار التي قدمتها خلال مشوارها الفني والذي تألقت فيه بأدوار الفتاة المعاصرة حيث أبدت جمالية كبيرة في الدلع البعيد عن الإغراء .
كما قدمت أدواراً من وحي حياة النساء في حقبة غابرة من الزمن والمشاكل التي تعترضها في ظل قيود المجتمع المغلق والعادات والتقاليد التي تحكمه بعيداً عن مراعاة مشاعر الفتاة وآرائها على غرار ما قدمته في مسلسل البيئة الشامية ” باب الحارة ” .