دانا جبر راقية في أحدث ظهور لها ( صور )

تشتهر الفنانة دانا جبر بموهبتها العالية في التمثيل بالإضافة إلى جمالها الناعم وأناقتها الشبابية المعاصرة ، الأمر الذي خولها الحصول على قاعدة جماهيرية واسعة من مختلف الأعمار .

وتداولت اليوم بعض الصفحات المهتمة بأخبار النجمة الشابة صورة جديدة لها بدت خلالها بفستان طويل من اللون الأزرق ( النيلي ) ، تميز بأكمامه الطويلة والشق العالي من الأسفل ، استكملت إطلالتها بحقيبة ” ساك ” وحذاء ذو كعبٍ عالٍ .

واعتمدت تسريحة الـ wavy لشعرها ، وأضافت مكياج الوجه الكامل بتدرجات اللون الوردي ، مما أضفى على ظهورها رونقاً راقياً بعيد عن الصخب .

يذكر أن دانا جبر انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها في العمل الكوميدي تحت إدارة المخرج نضال عبيد ، والذي تخوض بطولته إلى جانب كلٍ من : ” كرم الشعراني ، يحيى بيازي ، مابيل سويد ، يامن سليمان وفرح خضر ” بالإضافة إلى مجموعة من الضيوف منهم : ” أندريه سكاف ، جمال العلي ، وائل زيدان نزار أبو حجر ” .

يتناول مسلسل ” بوشنكي ” في قصته مجموعة من المشكلات التي تقع بين الشبان والفتيات بأسلوب كوميدي ساخر ، وهو من تأليف يسر دولي وإنتاج شركة ” جود فيلمز ” .