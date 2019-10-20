خيارات علاج آلام العظام وتورم الركبة تحديداً

عندما يحدد الطبيب سبب آلام العظام، يبدأ بوصف أدوية يمكنها علاج الحالة حسب الإصابة، وقد ينصح المريض بإراحة المنطقة المصابة قدر المستطاع.

وفي الغالب يصف الطبيب مسكن للألم ، لتخفيف الألم الشديد، وفي حال كان الطبيب غير متأكد من السبب، وكان لديه شكوك حول وجود التهاب، فإنه يصف مضاد حيوي، ومن الضروري الالتزام بأخذ العلاج كاملا، حتى في حال تحسن الأعراض خلال أيام قليلة، ومن الشائع استخدام الكورتيكوستيرودات لتخفيف الالتهاب، وتشمل خيارات علاج آلام العظام ما يأتي:

خيارات علاج آلام العظام :

مسكنات الألم:

تعد من أكثر العقاقير الموصوفة لتخفيف آلام العظام، لكنها لا تعالج السبب وراء ذلك.

ويمكن استخدام العقاقير التي لا تحتاج وصفة طبية، والأدوية الموصوفة مثل: الباراسيتامول أو المورفين ، للآلام الشديدة والمتوسطة.

المضادات الحيوية:

قد يصف الطبيب مضاد حيوي قوي، في حال وجود التهاب في العظام، وتشمل هذه المضادات الحيوية: سيبروفلوكساسين أو الكليندامايسين.

المكملات الغذائية:

يحتاج الأفراد المصابون بهشاشة العظام، إلى استعادة مستويات الكالسيوم فيتامين D الطبيعية,

وقد يقوم الطبيب بوصف مكملات غذائية لعلاج نقص المعادن، وهذه المكملات متوفرة على شكل سائل أو حبوب أو قابلة للمضغ.

علاجات السرطان:

إن الألم الذي يتسبب به السرطان، يصعب علاجه، حيث يحتاج الطبيب إلى علاج السرطان لتخفيف الألم.

ومن أبرز علاجات السرطان: الجراحة والعلاج الإشعاشي والعلاج الكيماوي، وعقار البايفوسفونيت هو نوع من الأدوية التي تساعد على الوقاية من ألم وتلف العظام عند الأشخاص الذين يعانون من سرطان منتشر، ومن الممكن أن يصف الطبيب مسكنات الألم الأفيونية كذلك.

الجراحة:

قد يتم اللجوء إلى الجراحة، لإزالة أجزاء العظام التي ماتت بسبب الالتهاب، وقد تلزم الجراحة لإعادة وضع العظام المكسورة، ولإزالة الأورام التي تسبب بها السرطان، وقد يتم استخدام الجراحة الترميمية في الحالات الشديدة، والتي يتم بها استبدال المفاصل.

كيفية علاج تورم الركبة

– يتم وضع عدد من مكعبات الثلج في كيس مغلق أو في قطعة من القماش، يتم وضع الثلج فوق الركبة حتى يقل التورم ويخف الألم.

– استخدام حقن الكورتيزون أو ما يسمى بهرمون الستيرويد على علاج الألم والالتهابات.

– الراحة وتقليل الحركة يعمل على تخفيف الضغط على الركبة الأمر الذي يساعد على تقليل تورم الركبة.

– رفع الساق بحيث يكون المستوى أعلى من مستوى القلب. استخدام الرباط الضاغط.