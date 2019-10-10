خمسة شروط لحضور المباريات في السعودية .. تعرف عليها

وافقت الهيئة العامة للرياضة في السعودية ، على السماح لأهالي مدينة تبوك بحضور مباريات كرة القدم في المدرجات.

وسيحضر أهالي تبوك مباريات ضمن دوري أندية الدرجة الثانية، ودوري المنطقة “مجموعة تبوك”.

وهناك خمس شروط وضعتها العامة للرياضة في السعودية، للموافقة على حضور المباريات في مدرجات مدينة الملك خالد الرياضية في المدينة.

والشروط هي: تحديد مواقف مخصصة للعائلات، وتحديد مدخل خاص للعائلات، فصل مدرجات الأفراد عن العائلات.

وتتضمن الشروط أيضاً: توفير طاقم إشراف نسائي من قبل المنظم، تخصيص دورات مياه للنساء ومصليات.

وكانت السلطات السعودية أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي السماح بدخول النساء إلى الملاعب الرياضية.

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كما سمحت للنساء بحضور فعاليات، في ثلاثة ملاعب اعتبارا من مطلع عام 2018.

مراسلون – رياضة