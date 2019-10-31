حماة .. الأمن يلقي القبض على مرتكب جريمة قتل الشقيقتين

ألقى الأمن الجنائي في حماة القبض على شخص ارتكب جريمة قتل بحق شقيقتين وقام بسرقة مصاغهما من الذهب .

ونقل موقع “الوطن أون لاين ” عن مصدر مسؤول في الأمن الجنائي بحماة أنه وردت معلومات عن جريمة قتل مروعة ضحيتها شقيقتان تم ذبحهما بالسكين في شقتهما قرب مجمع الأسد الطبي وسرق منهما الذهب والمال .

وبعد التحقيق والتحري بمجريات الجريمة تم كشف الفاعل المدعو(هنيدي.ح) والذي اعترف بإقدامه على قتل الأختين هند ونعمت حمد بداية الأسبوع الحالي.

واعترف بأنه ارتكب الجريمة بالتعاون مع القاتل المتواري (ا.آ) حيث أقدما على طعنهما عدة طعنات قاتلة وسرقة مصاغهما الذهبي ومبلغ 3 ملايين 370 ألف ليرة.

وتم بعد القبض على القاتل، استرداد المصاغ الذهبي ومبلغ مئتي ألف ليرة من المبلغ الكلي المسروق ، فيما تم تقديم المجرم للقضاء ومازال البحث جاري عن شريكه.