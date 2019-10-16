حفنة بقدونس مغلي ستجعله مشروبكم المفضل.. إليكم فوائده الكثيرة

تشتهر عدة أصناف طعام بكون الـ بقدونس صنف أساسي فيها أو نكهة أساسية، لكن الجديد أن مغلي البقدونس يضيف إلى جانب تلك الميزة في النكهة، ميزة طبية جديدة.

فمغلي البقدونس من المشروبات المهمة الي يجب أن نعيرها كل الاهتمام في حياتنا اليومية، لأنه عرف منذ مئات السنين من قبل الفراعنة في علاج عسر الدورة الشهرية أو انقطاعها، ولعلاج الالتهابات والأورام، وكذلك تم استخدام هذه العشبة أيضا كمذيب لحصى الكلى ومضاد للمغص والربو وضيق التنفس وأورام الثدي والتهابات الجلد ولدغ الحشرات والتهابات المعدة ومدر للحليب ومطيب لرائحة الفم.

فوائد غلي بقدونس

تخفيف الوزن: يعد البقدونس من أقوى الأعشاب الطبيعية التي تساعد على تخفيف الوزن.

يحتوي البقدونس على ألياف وفيتامينات تحد من اكتساب الوزن، وتساعد في الحميات الغذائية.

تنظيم الدورة الشهرية: تعاني بعض النساء من اضطراب في الدورة الشهرية، لذا ينصح في هذه الحالة شرب مغلي البقدونس كونه يساعد على تنظيم نزول الدورة.

تقوية الشعر: إن شرب مغلي البقدونس يعمل على تعزيز تماسك بصيلات الشعر بفروة الرأس، و بالتالي الحد من تساقط الشعر و تقويته.

حصى الكلى: ثبت علميا أن مغلي البقدونس يعمل على تفتيت حصى الكلى، ويعالج التهابات المسالك البولية، عن طريق طرد السموم من خلال البول.

صحة البشرة: نظرا لاحتواء البقدونس على كميات من فيتامين c، المسؤول عن منع الأكسدة التي تحدث لخلايا الجلد، و المفيد في تنقية البشرة وصفائها، يتم وضع مغلي البقدونس على البشرة حيث يساعد على تجديد حيويتها ومقاومة التجاعيد.

مفيد للصحة الجنسية: تحتوي بذور عشبة البقدونس على نسبة كبيرة من فيتامين أ الذي يعمل على تحسين الدورة الدموية، وتحسين تدفق الدم في الأعضاء الجنسية، لذا ينصح باستخدامه لعلاج العجز الجنسي للرجال بعد سن 40، فهو يعتبر بمثابة فياجرا طبيعية ذات تأثير ممتد وفعال.

طريقة عمل مغلي بقدونس

يوضع ماء في وعاء على النار وتركه حتى الغليان.

إضافة أوراق البقدونس للماء لمدة لدقيقتين.

تركه لمدة عشر دقائق حتى يبرد قليلا ثم تناوله.

ملاحظة: يجب على كل من المرأة الحامل، و الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي كالقولون، أو الأطفال في السنوات الأولى من العمر تجنب تناول البقدونس أو استخدام بذوره.