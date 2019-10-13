حسين الجسمي ومحمد عبده في مرمى انتقادات إعلامي كويتي

شنَّ الإعلامي الكويتي دويع العجمي هجوماً غير مسبوق على الفنان الإماراتي حسين الجسمي وفنان العرب محمد عبده ، وذلك من خلال عدة منشورات شاركها عبر إحدى حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

أهان من خلالها صوتهما بحسب تقيمه لهما كنجمين ، فكتب في الأولى : ” بعيداً عن كل شيء : لا أعرف كيف لأذن أن تستقبل صوت حسين الجسمي حاد كالسكين …. ” .

ونشر أخرى انتقد فيها منّح الفنان السعودي محمد عبده لقب فنان العرب واعتبر برأيه الشخصي أن الأخير تُسمع أغانيه في الخليج ولا يدخل في قائمة خياراتهم العشرين ( بحسب قوله ) .

ثم أن محمد عبده لايستحق لقب فنان العرب واللقب كبير عليه جدًا. هو مسموع بالخليج أما العرب فهو لايدخل ضمن خياراتهم العشرين حتى، فنان العرب هو المسموع من كل العرب ولا أرى أحدًا يستحق هذا اللقب غير كاظم الساهر. — دويع العجمي (@dhalajmy) October 11, 2019

وأشار إلى أن هذا اللقب يجب أن يُمنح للفنان العراقي كاظم الساهر ملمحاً إلى أنه أكثر شهرة وجماهيرية في الوطن العربي ، إلا أن آراء العجمي لم تُعجب محبيّ النجمين الذين أعربوا عن استيائهم من إهانته لهما .