حسين الجسمي ومحمد عبده في مرمى انتقادات إعلامي كويتي

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حسين الجسمي

شنَّ الإعلامي الكويتي دويع العجمي هجوماً غير مسبوق على الفنان الإماراتي حسين الجسمي وفنان العرب محمد عبده ، وذلك من خلال عدة منشورات شاركها عبر إحدى حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

أهان من خلالها صوتهما بحسب تقيمه لهما كنجمين ، فكتب في الأولى : ” بعيداً عن كل شيء : لا أعرف كيف لأذن أن تستقبل صوت حسين الجسمي حاد كالسكين …. ” .

ونشر أخرى انتقد فيها منّح الفنان السعودي محمد عبده لقب فنان العرب واعتبر برأيه الشخصي أن الأخير تُسمع أغانيه في الخليج ولا يدخل في قائمة خياراتهم العشرين ( بحسب قوله ) .

وأشار إلى أن هذا اللقب يجب أن يُمنح للفنان العراقي كاظم الساهر ملمحاً إلى أنه أكثر شهرة وجماهيرية في الوطن العربي ، إلا أن آراء العجمي لم تُعجب محبيّ النجمين الذين أعربوا عن استيائهم من إهانته لهما .

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