حارس مرمى يقود فريقه للفوز بـ هدف رائع.. فيديو

تمكن حارس مرمى “كراسنودار-3” من قيادة فريقه، للفوز على منافسه إنتر من مدينة تشيركيسك بنتيجة (3-2)، ضمن دوري الدرجة الثالثة المحلي.

ووصل الحارس دينيس آداموف إلى منطقة جزاء الخصم، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل (2-2)، بعد حصول فريقه على ضربة ركنية.

ونجح آداموف في إحراز الهدف الثالث لفريقه بكرة رأسية، ليمنح فريقه فوزاً مهماً وثلاث نقاط، ضمن الدوري الروسي.

ويلعب فريقا “كراسنودار-3” وإنتر في المنطقة الجنوبية، ضمن دوري الدرجة الثالثة الروسي لكرة القدم، الذي يضم 16 نادياً.

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وهذه ليست الحادثة الأولى في عالم كرة القدم، حيث سبق أن أحرز العديد من حراس المرمى، العديد من الأهداف.

مراسلون – رياضة