دومنيك حوراني تتعرض لـ حادث وتُنقل إلى المستشفى ( فيديو )

أعلنت إدارة الصفحات الرسمية لـ الفنانة دومنيك حوراني عن تعرضها لـ حادث صادم أثناء قياسها واستعراضها لأحد الفساتين الذي كان من المقرر أن تظهر به في فيديو كليب أغنيتها الجديدة .

ونشر الحساب الرسمي لـ دومنيك مقطع فيديو يوثق الـ حادث ، بدت خلاله وهي تستعرض إطلالتها بالسير على طريقة عارضات الأزياء إلى أن اختل توازنها وسقطت على الأرض بشكل مفاجئ .

وأرفق المسؤول عن الحساب الفيديو بتعليق أكد من خلاله إلى أن الفنانة الاستعراضية توجهت بعدها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة والخضوع إلى صور أشعة للاطمئنان على وضعها الصحي والجسدي .

ولاقى المنشور تفاعلاً كبيراً من قبل محبيّ دومنيك حوراني الذين تمنوا لها الشفاء العاجل ، معربين عن صدمتهم الكبيرة بواقعة سقوطها على الأرض .