دومنيك حوراني تتعرض لـ حادث وتُنقل إلى المستشفى ( فيديو )

أعلنت إدارة الصفحات الرسمية لـ الفنانة دومنيك حوراني عن تعرضها لـ حادث صادم أثناء قياسها واستعراضها لأحد الفساتين الذي كان من المقرر أن تظهر به في فيديو كليب أغنيتها الجديدة .
ونشر الحساب الرسمي لـ دومنيك مقطع فيديو يوثق الـ حادث ، بدت خلاله وهي تستعرض إطلالتها بالسير على طريقة عارضات الأزياء إلى أن اختل توازنها وسقطت على الأرض بشكل مفاجئ .
وأرفق المسؤول عن الحساب الفيديو بتعليق أكد من خلاله إلى أن الفنانة الاستعراضية توجهت بعدها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة والخضوع إلى صور أشعة للاطمئنان على وضعها الصحي والجسدي .
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لكل من يحب الاطمئنان على دومينيك ، تعرضت لحادث أثناء تجربتها فساتين لتصوير أغنيتها الجديدة في منطقة الجميزة عند المصمم رولان خوري حيث وقعت ونقلت حالا إلى المستشفى وهي حاليا في الأشعة bad incident happened while Dominique was trying outfits for her new music video @theboutiquegemmayze #incident #accident #dress #hautecouture #eveninggown
ولاقى المنشور تفاعلاً كبيراً من قبل محبيّ دومنيك حوراني الذين تمنوا لها الشفاء العاجل ، معربين عن صدمتهم الكبيرة بواقعة سقوطها على الأرض .