حادثة مؤلمة في حماة .. صخرة تقتل طفلاً!

لقي الطفل علي كنجو من أهالي قرية قرطمان في منطقة مصياف في ريف حماة حتفه، جراء سقوط صخرة كبيرة فوقه أثناء لعبه بالقرب من منزله.

وبين الدكتور ماهر اليونس مدير الهيئة العامة لمشفى مصياف الوطني في حماة أن “الطفل علي أحمد كنجو عمره سنة وثلاث أشهر دخل إلى مشفى مصياف الوطني وفارق الحياة بعد ساعتين من دخوله إلى المشفى”.

وأضاف اليونس أنه “تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الطفل ولكن إصابته كانت بالغة جداً في الرأس إضافة إلى وجود رضوض على الدماغ ما أدى إلى وفاته”.

وأوضح الطبيب الشرعي في مصياف الدكتور إياد مصطفى أنه “تبين لدى معاينة الطفل بأنه مصاب بسحجات على الجهتين اليمينية واليسارية من الرأس إضافة إلى كسر بالجمجمة وسحجات عميقة باليد اليسار”، مشيراً إلى أن “إصابته بالرأس كانت بليغة وأدت الى وفاته”.

وذكر أهالي المنطقة أن الطفل ذو السنة وثلاثة أشهر كان يلعب مع أخته بالقرب من منزله حتى سمعوا صراخ أخته، حيث فوجئ الأهل عند خروجهم بوجود صخرة كبيرة تزن أكثر من ٦٠٠ كغ قد سقطت فوق الطفل.

يشار إلى أن الصخرة موجودة في مكانها منذ أكثر من 20 عاماً ولم تكن بوضع يمكن تحريكها أو إزاحتها من مكانها، إلا أن انزلاق إحدى الصخور التي ترتكز عليها إدى إلى سقوطها، بحسب مصادر محلية.