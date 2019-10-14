حادثة غريبة.. أهل عروس في مصر يعتدون على العريس بعد الزفاف

أفادت قناة “العربية” عن حادثة مأساوية في مصر ، حيث قام أهل عروس بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية بضرب زوجِ ابنتهم في يوم الصباحية لارتباطه بها بدون موافقتهم.

وبحسب ماذكرت القناة بأن أهل عروس مصرية اعتدوا على عريس بالضرب مما تسبب بكدمات في وجهه.

وقدم العريس المدعو “س. أ.” (20 عامًا) وهو طالب،بلاغاً للشرطة بعد أن اعتدى عليه أهل زوجته بالتعدي بالضرب في صباحية عرسه، لرفضهم زواجه من ابنتهم.

وبعد التحريات تبين أن المجني عليه كان على علاقة عاطفية بفتاة جامعية مقيمة بمدينة طوخ، وتقدّم لأهلها لطلب يدها إلا أنهم رفضوا.

لكن والدة الفتاة كان لها رأي آخر ، فأبدت موافقتها وساعدتهما على إتمام الزواج بدون معرفة الأهل.

وعندما علم الأهل بما فعلوه ، ذهب شقيق العروس ومعه ابن أخيه وتشاجرا مع العروسين، واعتديا بالضرب المبرح على العريس.