جوزيف عطية من ساحة التظاهر إلى المستشفى وهكذا طمأن محبيه

أخبار الفن
جوزيف عطية

نفى الفنان جوزيف عطية الأخبار التي تحدثت عن تواجده يوم أمس الجمعة في الاعتصامات الشعبية التي يشهدها لبنان ، مشيراً إلى أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ، وذلك بعد أن شارك في وقتٍ سابق في التظاهرات المطلبية التي تشهدها مدينة طرابلس .

وأكد عطية أنه يتواجد داخل المستشفى منذ يومين حيث يخضع لبعض الفحوصات الطبية ، وطمأن متابعيه عبر منشور شاركه عبر حسابه الرسمي في إنستقرام ، كتب فيه : ” شكراً لاطمئنانكم أنا بخير … دخلت المستشفى منذ يومين … أيّ خبر عن تواجدي في الساحات اليوم غير دقيق ” .

يذكر أن الفنان جوزيف عطية كان قد تطوع في الحملات التي نظمها بعض الشباب اللبناني ، وتتعلق بإيصال مياه الشرب و الِسلال الغذائية للمتضررين من جراء الحرائق التي نشبت قبل أيامٍ في لبنان .

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