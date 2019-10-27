جوزيف عطية من ساحة التظاهر إلى المستشفى وهكذا طمأن محبيه

نفى الفنان جوزيف عطية الأخبار التي تحدثت عن تواجده يوم أمس الجمعة في الاعتصامات الشعبية التي يشهدها لبنان ، مشيراً إلى أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ، وذلك بعد أن شارك في وقتٍ سابق في التظاهرات المطلبية التي تشهدها مدينة طرابلس .

وأكد عطية أنه يتواجد داخل المستشفى منذ يومين حيث يخضع لبعض الفحوصات الطبية ، وطمأن متابعيه عبر منشور شاركه عبر حسابه الرسمي في إنستقرام ، كتب فيه : ” شكراً لاطمئنانكم أنا بخير … دخلت المستشفى منذ يومين … أيّ خبر عن تواجدي في الساحات اليوم غير دقيق ” .

يذكر أن الفنان جوزيف عطية كان قد تطوع في الحملات التي نظمها بعض الشباب اللبناني ، وتتعلق بإيصال مياه الشرب و الِسلال الغذائية للمتضررين من جراء الحرائق التي نشبت قبل أيامٍ في لبنان .