جورج قرداحي يُهاجم ريهام سعيد .. والأخيرة تردُ عليه ” خرفت “

أخبار الفن
جورج قرداحي

شنَّ الإعلامي اللبناني جورج قرداحي هجوماً لاذعاً ضدَّ زميلته الإعلامية المصرية ريهام سعيد ، وذلك أثناء حلوله ضيفاً على برنامج ” في Male ” الذي تقدمه مواطنته كارلا حداد .

وأكد قرداحي أنه يؤيد قرار منعها الظهور في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة على خلفية تصريحاتها الجارحة في حق مرضى السمنة المفرطة .

واستشهدَّ الإعلامي القدير بمثلٍ شعبيٍ مصري ، وقال : ” في مصر يقولون … تستحق تنضرب بالجزمة ” ، ولفت إلى أن هذه التصريحات لا يصح أن تُقال لأن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون من أمراض تتسبب في إصابتهم بالوزن الزائد وليست خياراً للبعض .

وأضاف أنه ليس من شأن أيّ شخص التدخل في شؤون الآخر ، وأشار إلى أن كلام الإعلامية المصرية مستفز ويصنف في خانة قلة الأدب .

وردت الإعلامية ريهام سعيد هجوم جورج قرداحي عليها بهجومٍ مُضاد ، وخرجت في مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على يوتيوب ، وقالت متسائلة من التي تستحق أن تُضرب بالجزمة ؟! … أنت تجننت … أنا عرفة أنك كبير في السن وممكن تكون خرفت .

وتابعت : أنت تكلمت بجهلٍ شديد ، نحن في الحلقة كنا نتحدث عن الأشخاص ذويِّ الـ 300 كيلو الذين لا يعانون من الأمراض وإنما لديهم قلة حركة وشراهة للطعام .

وأكدت أن تربيتها لا تسمح لها للرد عليه بالمثل ، والقول له بأنها لو صادفته ستضربه بالجزمة ،  وسخرت من شعبيته ونجاح برنامجه من سيربح المليون ، ونسبت نجاحه للنسخة الغربية المأخوذة عنه .

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