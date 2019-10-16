جمال سليمان ينشر صورة ابنه لأول مرة … هل يشبهه ؟

شارك الفنان جمال سليمان المتابعين عبر إحدى صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة جمعته للمرة الأولى بابنه .

وكشف من خلال تعليق أرفقه بالصورة إلى أنهما لم يلتقيا منذ شهر ، وكتب : ” لم نرى بعضنا منذ شهر … كان الشوق كبير واللقاء سعيد ” .

ولاقى المنشور تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين الذين أشادوا بجمال الطفل ، بينما اتجه بعض الرواد إلى المقارنة بين شكله وشكل والده .

يشار إلى أن الفنان جمال سليمان يتحضر لبطولة عمل جديد ينطوي في خانة الكوميديا ، وتعد هذه التجربة الأولى له في هذا المجال بعد أن خاض خلال السنوات الماضية أدواراً تنطوي تحت عباءة الدراما الصعيدية .

ويذكر أن النجم السوري قام مؤخراً بتولي دورة تدريبية خاصة في إعداد النجوم وبناء الشخصية بكل ما تملكه من مشاعر و عواطف .