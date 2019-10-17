جريمة نادرة … مقتل رجل خلال مقابلة صحفية مع “ناشونال جيوغرافيك”

أفادت السلطات المكسيكية عن حدوث جريمة قتل راح ضحيتها رجل في شمال البلاد خلال إجراءه مقابلة صحفية مع قناة “ناشونال جيوغرافيك”، للاشتباه بأنه تاجر مخدرات كما أصيب الصحفي المحاور له.

وذكرت النيابة العامة في ولاية تشيواوا في بيان لها بأن هجوم مسلح وقع مساء الجمعة في حي شعبي في سيوداد خواريس، أدى لمقتل رجل يفترض أنه تاجر مخدرات خلال مقابلة تلفزيونية معه.

وتابعت النيابة تفاصيل جريمة القتل، حيث وصل رجال مسلحون من عصابة خصم له وأطلقوا النار عليه وقتلوه ، فيما أصيب الصحفي بطلق ناري.

وتم نقل الصحفي الأمريكي إلى مشفى المدينة وتتم معالجته من إصابته حيث استقرت الرصاصة في قدمه.

فيما نقل أفراد فريق التصوير الآخرون المتواجدين في موقع الهجوم ، إلى الولايات المتحدة في اليوم التالي.

الجدير بالذكر أن المكسيك تعتبر من أخطر الدول في العالم وتكثر فيها أعمال العنف والجريمة وتجارة المخدرات.