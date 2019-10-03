جريمة مروعة... طفل مصري يقتل 3 أفراد من عائلته

ضبطت قوات الشرطة المصرية جريمة قتل مروعة بحق 3 أشخاص ارتكبها طفل.

وأجرت فرقة التحري والبحث تحقيقات مكثفة في جريمة القتل لمعرفة سبب إقدام الطفل “صابر م. ج.” على قتل زوجة عمه وابنتها وإلقاء طفلها من أعلى المنزل.

و توصلت التحقيقات خلال 24 ساعة إلى أسباب حدوث الجريمة ، حيث أن المجني عليها (27 عاماً) اتهمت القاتل “صابر” (17 عاماً)، في وقت سابق بالسرقة، فاستشاط الأخير غضباً لاسيما بعد انتشار الخبر بين أفراد العائلة.

وقرر المتهم الانتقام من زوجة عمه، فتوجه إلى منزلها بمنطقة “الريغة” بقرية زاوية أبو مسلم في وقت متأخر من مساء الاثنين، ووجه لها 7 طعنات في الظهر ، ثم قتل ابنتها “دينا” بذبحها من رقبتها، وألقى طفلها (9 أعوام) من الأعلى، ولاذ بالفرار.

و بعد التحقيقات والمتابعة توصلت الشرطة إلى الجاني حيث يعمل بمزرعة نجل شقيق زوج المجني عليها.

وتم اعتقال القاتل واقتياده إلى ديوان القسم، حيث أقر بجريمته بدافع الانتقام.