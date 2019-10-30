جريمة مروعة... رجل مصري يقتل زوجته بسبب "الملوخية"

أقدم رجل مصري على ارتكاب جريمة قتل بحق زوجته بسبب إعدادها طعاماً لم يكن يرغبه.

وأفاد الأمن المصري أنه بعد التحقيق والتحريات تبين أن المتّهم المقيم في قرية دهتورة، أقدم على ارتكاب جريمة قتل مروعة ، حيث أطلق النار على زوجته بسبب طبخها “الملوخية”.

كما اعترف المتهم بجريمته، مشيراً إلى أنه كان قد طلب منها يوم الحادث تجهيز الغداء، وطلب تحضير “وجبة بامية”، لكنه فوجئ بها تقوم بإعداد “الملوخية”.

مما أدى إلى مشادة كلامية بين الزوجين انتهت بإطلاق الزوج النار على زوجته مما أدى إلى وفاتها.

يشار إلى أن المتهم حاول الانتحار بعد قتل زوجته لكن تم القبض عليه.