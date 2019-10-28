جريمة مروعة… رجل عربي يقتل زوجته وسط شارع في ألمانيا

استيقظت مدينة ليمبورغ الألمانية على جريمة قتل بشعة يوم السبت الماضي راحت ضحيتها سيدة تونسية.

حيث أقدم رجل من أصل تونسي ، يدعى عماد عمدوني، على ارتكاب جريمة قتل مروعة بحق زوجته البالغة من العمر 31 عاماً بطريقة وحشية.

وأفاد موقع “تونس 24” بأن الضحية كانت قد هربت من زوجها إلى ألمانيا للدراسة منذ 6 سنوات، مع ولديها ، بسبب تعاطيه للمخدرات والاعتداء عليها بشكل مستمر.

كما عمد القاتل إلى صدم زوجته بالسيارة لأكثر من مرة ، ثم ترجل من السيارة وبيده آلة حادة وانهال على زوجته بالضرب حتى قتلها محطماً رأسها.

فيما قام العديد من الشهود بإلتقاط صور ومقاطع فيديو للحادث تحتوي على مشاهد عنيفة.