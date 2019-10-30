الفنانة هبة نور لـ تيم حسن : وقف عندك … ما علاقة مسلسل الهيبة ؟( فيديو )

تمنّت الفنانة هبة نور على مواطنها النجم تيم حسن التوقف عن تقديم شخصية ” جبل ” التي اشتهر بها خلال السنوات الماضية في مسلسل ” الهيبة ” .

وجاء هذا رداً على سؤال طرح عليها ضمن برنامج ” كزدورة ” المُذاع على هوا نينار FM السورية ، وصرحت أقول لزميلي تيم حسن قف عندك … وكفَّ عن تقديم شخصية جبل الشيخ جبل والهيبة .

وأشارت في حديثها إلى أن العمل ناجحٌ جداً وشخصية جبل مُتقنة من قبل زميلها ، ولكن أربعة مواسم من العمل كافية ويجب عليه عدم تقديم جزء خامس ، لافتة إلى أن هذا رأيها الشخصي كمتفرجة وليس كفنانة .

وكانت هبة نور اعتذرت مؤخراً عن المشاركة في المسلسل الاجتماعي ” يا مالكاً قلبي ” وأعلنت عن الأمر عبر لقاء إذاعي أجري معها على أثير إذاعة ميلودي FM .

يذكر أن الفنانة السورية تتحضر للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل ” حرملك ” حيث ستستمر في تقديم شخصية زمردة التي جسدتها خلال الموسم الأول من العمل ، كما أنها بدأت بتصوير مشاهدها في المسلسل الكوميدي ( ببساطة ) .