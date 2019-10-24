تعرف على ترتيب منتخب سوريا عالمياً وآسيوياً وعربياً

بعد تحقيقه ثلاث انتصارات متتالية في التصفيات الآسيوية، تحسن ترتيب منتخب سوريا لكرة القدم، متقدماً مرتبتين على لائحة التصنيف الدولي.

وارتقى المنتخب السوري إلى المركز الثالث والثمانين عالمياً والعاشر آسيوياً، بحسب التصنيف الذي أصدره الاتحاد الدولي للعبة.

وتغلب منتخب سوريا على الفلبين (5/2)، وجزر المالديف (2/1)، وغوام (4/0)، في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وأمم آسيا 2023.

وبذلك أصبح رصيد “نسور قاسيون” 1292 نقطة، ليحتل المركز 83 عالمياً والتاسع عربياً، والعاشر آسيوياً.

وحل المنتخب السوري خلف كل من إيران واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والإمارات والسعودية والصين والعراق.

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وكان أفضل تصنيف حقق المنتخب السوري في تاريخه نهاية عام 2018، حيث وصل إلى المركز الـ74 عالمياً.

مراسلون – رياضة