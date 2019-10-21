تعرف على المرشحين لجائزة الكرة الذهبية رسمياً

كشفت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية أسماء 20 مرشح لجائزة الكرة الذهبية ، التي تقدمها لأفضل لاعب في العالم عن العام الجاري.

ونشرت المجلة الفرنسية أسماء المرشحين الـ30 على 6 دفعات، تضم كل دفعة 5 أسماء.

الدفعة الأولى:

الصربي دوسان تاديتش لاعب أياكس أمستردام، وزميله السابق فرينكي دي يونغ والسنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول.

والأرجنتيني سيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي، والحارس هوغو لوريس لاعب توتنهام هوتسبير.

الدفعة الثانية:

كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وترينت ألكسندر أرنولد نجم ليفربول، والألماني مارك أندريه دير شتيغين حارس برشلونة.

الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ ودوني فان دي بيك نجم أياكس الهولندي.

الدفعة الثالثة:

كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وحارس ليفربول أليسون بيكر ليفربول، وماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس.

وكريم بنزيما نجم ريال مدريد وجورجينيو وينالدوم لاعب ليفربول.

الدفعة الرابعة من المرشحين إلى الكرة الذهبية :

فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وبيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، وهيونغ مين سون نجم توتنهام هوتسبير.

والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ وروبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول.

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وبقي 10 مرشحين ستعلن المجلة عنهم لاحقاً، وتقدم الكرة الذهبية في حفل سيقام يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

مراسلون – رياضة