تعرف على القيمة التسويقية لـ عمر السومة نجم منتخب سوريا

كشف موقع “ترانسفير ماركت” المختص في تحديد قيمة اللاعبين والمدربين، قيمة نادي الأهلي السعودي الذي يلعب فيه عمر السومة .

وبلغت القيمة التسويقية للأهلي 55 مليون يورو ونصف المليون، متفوقاً على مواطنه الاتحاد البالغ 22 مليون يورو و750 ألفا.

وهناك ثلاثة لاعبين في الأهلي، تفوق قيمتهم لاعبي الاتحاد معظمهم، سواء المحليين والأجانب.

واللاعبون هم جوزيف دي سوزا و دجانيني تفاريس وعمر السومة ، إذ تبلغ قيمتهم 29 مليون يورو.

وارتفعت أسهم عمر السومة بشكل كبير، حيث وصلت إلى 8 ملايين يورو بعد تألقه مع الفريق.

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كما يعتبر لاعب منتخب سوريا ثالث أغلى لاعبي الديربي (الأهلي* الاتحاد)، والخامس على مستوى الدوري السعودي، والأعلى في بلاده.

مراسلون – رياضة