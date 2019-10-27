تعرف على أسوأ مدينة في العالم لهذا العام

كشف مؤشر جودة الهواء عن أسوأ مدينة والأكثر تلوثاً في العالم خلال العام الجاري.

ووفقاً لمؤشر جودة الهواء، سجلت مدينة نيودلهي الهندية أسوأ معدلات التلوث في العالم ، وأن مستوى الثلوث فيها “شديد السوء”.

و بحسب “سكاي نيوز” فإن مؤشر جودة الهواء الذي يقيس تركيز الجسيمات السامة في الجو، في نيودلهي، بلغ 388 وهو ما يتجاوز بكثير المستوى “الآمن” المسجل عند 60.

وأشارت بيانات السفارة الأمريكية في الهند، إلى أن سكان نيودلهي والمدن المجاورة قد يكتنفون في ضباب كثيف سام، إذا فشلت السلطات في السيطرة على الألعاب النارية المستخدمة في عيد ديوالي (عيد الأنوار) الذي يوافق الأحد.

الجدير بالذكر أن المحكمة العليا الهندية سمحت باستخدام “ألعاب نارية آمنة وصديقة للبيئة” فقط لمدة ساعتين بحد أقصى، وفي مناطق محددة مثل المتنزهات، بهدف تقليل الضرر على الصحة، لكن السلطات فشلت في فرض هذا المرسوم وتطبيقه ، مما أدى لارتفاع تركيز الجسيمات الدقيقة السامة في بعض أنحاء المدينة.