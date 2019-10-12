تعرفوا لفوائد زيت القرنفل التجميلية والطبية ومتى يكون ضاراً

يعد زيت القرنفل ، أحد الزيوت الغنية بالخصائص المضادة للجراثيم والبكتيريا، ويستخلص من شجرة القرنفل الدائمة الخضرة للاستفادة من فوائده التجميلية والطبية معا.

وستخدم هذا الزيت منذ القدم في علاج الحالات المرضية والأمور التجميلية أيضا، ويعزى السبب في ذلك إلى احتوائه على عدد من العناصر أهمها الفوسفور وحمض الهيدروكلوريك والكالسيوم بالإضافة إلى الصوديوم والفيتامينات A و C .

فوائد زيت القرنفل

يحد من شدة آلام الحلق والرقبة بفضل وجود زيوت طيارة ذات مفعول قوي في علاج الألم.

يعالج أوجاع الأسنان ويشفي منها تماما، إذ توصل الطب أخيرا إلى إدخاله في تركيبة حشوات الأسنان.

يحفز الدورة الدموية وينشطها جدا.

يستخدم كمصفاة للدم لتخليصها من البكتيريا والفيروسات.

يوازن مستويات السكر في الدم.

يقلل فرص الإصابة بنزلات البرد والسعال.

يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي، من بينها الإمساك والانتفاخ.

يمنع الإصابة بسرطاني الجهاز الهضمي والرئة.

يمنح القلب والكبد والكلى القوة والصحة.

يعالج حالات رائحة الفم الكريهة لوجود مواد يذوب فيها البلغم.

يستعان به لتعقيم المعدة وتطهيرها من جميع أنواع البكتيريا.

يعالج حالات التهاب المفاصل.

يعالج حالات حصوات المثانة والكلى باعتباره مدر للبول.

يحسن النفسية والمزاج، ويقضي على القلق والتوتر تماما.

يزيد القدرة على التركيز ويقضي على التعب والإرهاق.

يعالج المشاكل الجنسية عند الرجال، كسرعة القذف.

يوازن مستويات السكر في الدم.

يزيد من الشهوة الجنسية.

فوائد زيت القرنفل للبشرة

يمنح البشرة رطوبة ولمعانا نضارة غير مسبوقة.

يزيل الجراثيم من البشرة ويحاربها بشراسة.

يعالج البشرة من حب الشباب وجميع أنواع البثور، ويمنع عودتها مجددا بقتله للجراثيم.

يخفف من حدة التهيج والاحمرار الذي يصيب البشرة.

يرمم الخلايا الموجودة في البشرة ويجددها.

يعتبر علاجا فعالا للندوب في البشرة.

محاذير استخدام زيت القرنفل

يؤثر فرط استخدام زيت القرنفل على أداء الجهاز الهضمي والكبد والكلى أيضا، ويعزى ذلك إلى وجود مادة يجنول، المؤدية إلى تلف أنسجتها وتليفها.

ويظهر على الإنسان أعراضا جانبية لكثرة استخدامها كالاسترجاع وضيق التنفس، بالإضافة إلى الغثيان.

وبناء على ما تقدم ينصح بعدم استخدامه للأطفال، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يتسبب بتهيج البشرة وحساسيتها الاستخدام الزائد عن الحد.

ويمنع استخدامه من قبل الحوامل والمرضعات تفاديا لوصوله إلى الجنين بواسطة المشيمة أو عبر الحليب.