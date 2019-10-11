تطبيق يتيح استقبال المكالمات من هاتف أندرويد على ويندوز 10

أضافت شركة التكنولوجيا “مايكروسوفت” ميزة استقبال المكالمات من هاتف أندرويد على سطح المكتب وبالتحديد ويندوز 10 عبر تطبيق Your Phone.

وأعلنت “مايكروسوفت” أنها أضافت تحديثاً لتطبيق Your Phone على نسخة (Build 18999 (20H1 من نظام تشغيل ويندوز 10 لمشتركي Insiders، والتي ستظهر لجميع المستخدمين بعد فترة من الآن.

وبحسب مايكروسوفت، يتيح هذا التحديث ربط نظام تشغيلها على أجهزة الكمبيوتر مع هواتف أندرويد، بحيث يتيح التطبيق الآن إمكانية استقبال المكالمات مباشرة على سطح المكتب عند الربط مع الهاتف.

وبهذا التحديث، فإن المستخدم لن يحتاج لإمساك هاتفه والرد على المكالمات عند وصولها أثناء العمل على جهازه الذي يعمل بنظام ويندوز 10 ولا حتى عند إجرائها، حيث يستطيع الرد على المكالمات وبدء مكالمات جديدة عبر سطح المكتب طالما كان الجهاز متصلًا عبر تطبيق Your Phone.

وبحسب ما نشرت الشركة على مدونتها، فإن مزايا تطبيق Your Phone ستتيح:



الرد على المكالمات عبر جهاز الكمبيوتر.

إجراء المكالمات من خلال قائمة جهات الاتصال في التطبيق.

رفض المكالمات الواردة وإمكانية ارسال نص أو بريد صوتي للمتصل.

الوصول لقائمة المكالمات الأخيرة، وبمجرد الضغط على أحد الأرقام سيظهر على شاشة الاتصال في حال رغب المستخدم بإجراء مكالمة.

نقل وإجراء المكالمات بين هاتف أندرويد وجهاز الكمبيوتر بسلاسة.

يشار إلى أنه سيستلزم ممن يريدون الحصول على هذه الميزة أن يمتلكون هاتف مع نسخة أندرويد نوغا 7 أو النسخ الأحدث.