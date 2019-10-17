تطبيق جديد يساعدك في معرفة مدى حب الطرف الآخر 

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ، عن تطبيق إلكتروني يساعدك في اختبار مدى حب الطرف الآخر.

وذكرت الصحيفة بأن التطبيق يمكن الاعتماد عليه في الكشف عن حبك الحقيقي ، خاصة إذا كنت تحتاج إلى مؤشرات تؤكد مشاعرك.

و يعتمد التطبيق الجديد الذي يحمل اسم “MeI” على تحليل المحادثات الإلكترونية بين الطرفين عبر الإنترنت، ويرصد نتائج التحليل، الذي يشير إلى مدى حبك للطرف الآخر.

و يستخدم تطبيق “MeI” الذكاء الاصطناعي لقراءة آلاف من المحادثات النصية وتحليلها ، ثم يحدد مدى التوافق بين الطرفين ويمنحهم علامات على ذلك أيضاً ، في شكل إحصائيات.

كما يقدم لك التطبيق بعض النصائح عن المواعدة لمساعدتك في الوصول إلى الشريك المناسب.

وتم طرح التطبيق بنسخة تجريبية في متجر “غوغل بلاي” العام الماضي.