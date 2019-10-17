تطبيق جديد يساعدك في معرفة مدى حب الطرف الآخر 

تكنولوجياجوال
تطبيق جديد يساعدك في معرفة مدى حب الطرف الآخر 

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ، عن تطبيق إلكتروني يساعدك في اختبار مدى حب الطرف الآخر.

وذكرت الصحيفة بأن التطبيق يمكن الاعتماد عليه في الكشف عن حبك الحقيقي ، خاصة إذا كنت تحتاج إلى مؤشرات تؤكد مشاعرك.

و يعتمد التطبيق الجديد الذي يحمل اسم  “MeI” على تحليل المحادثات الإلكترونية بين الطرفين عبر الإنترنت، ويرصد نتائج التحليل، الذي يشير إلى مدى حبك للطرف الآخر.

التطبيق

و يستخدم تطبيق  “MeI” الذكاء الاصطناعي لقراءة آلاف من المحادثات النصية وتحليلها ، ثم يحدد مدى التوافق بين الطرفين ويمنحهم علامات على ذلك أيضاً ، في شكل إحصائيات.

كما يقدم لك التطبيق بعض النصائح عن المواعدة لمساعدتك في الوصول إلى الشريك المناسب.

وتم طرح التطبيق بنسخة تجريبية في متجر “غوغل بلاي” العام الماضي.

يرجى عدم نسخ اكثر من 30 % من المقال
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا
المزيد من المشاركات

تحديث جديد من ” غوغل ” يجعلك خفي عن الجميع

فيسبوك تطلق خدمة المواعدة المجانية في 20  بلد حول العالم

طريقة قياس سرعة الإنترنت التي تدفع ثمنها