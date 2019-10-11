تركيا تعلن مقتل أول جندي لها شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع في تركيا مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين، في اشتباكات مع الفصائل الكردية المسلحة في منطقة شرق الفرات شمال سوريا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته فجر اليوم الجمعة: “ببالغ الحزن تلقينا نبأ الحادث، ندعو الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان”، مضيفةً: “نقدم التعازي لذويه وللقوات المسلحة التركية والشعب التركي، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

والقتيل هو أحمد توبجو، ونشر نبأ مقتله مساء أمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، حيث ذكرت مصادر تركية أن توبجو رقيب في المشاة، وسقط برصاصة قناص كردي.

وفي آخر حصيلة لعملية “نبع السلام”، ذكرت الدفاع التركية عبر “تويتر” صباح اليوم أنه تم تحييد “49 إرهابياً” خلال الليلة الماضية، في إشارة إلى المسلحين الأكراد، لترتفع حصيلة خسائر القوات الكردية إلى 277 شخصاً.

وكانت تركيا أطلقت “عملية نبع السلام” العسكرية شمال سوريا، يوم الأربعاء الماضي، للقضاء على الوحدات الكردية التي تعتبرها ذراعاً لـ “حزب العمال الكردستاني”.