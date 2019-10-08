ترامب يحذر أردوغان من تداعيات تعرض جنود أمريكيين للأذى

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي أردوغان من “مشكلة كبيرة” في حال تعرض أي جندي أميريكي للأذى خلال العملية العسكرية التي ستنفذها أنقرة شمال شرق سوريا.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي أنه “ليس متحيزاً لأحد بقرار سحب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا”، مردفاً “أقحمنا أنفسنا في الحرب بين تركيا والأكراد، وهذا ما لا نرغب به”.

وأشار ترامب إلى أن بلاده أنفقت ما يزيد عن 2.3 مليار دولار على المعركة ضد داعش، موضحاً خلال مؤتمر صحافي أنه “بعد هزيمة داعش أبقت أميركا على 50 جندياً في منطقة الحدود السورية”، لافتاً إلى أن بقاء القوات الأميركية في شمال شرق سوريا لا يغير الوضع هناك.

وأفصح ترمب قائلاً “حرمنا داعش من خلافته المزعومة، وحان وقت عودة قواتنا. لسنا رجال شرطة ولن نحمي المنطقة هناك، مضيفاً: “نرغب بإعادة قواتنا إلى موطنهم، وتم انتخابي على هذا الأساس”، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لن يقبل بإعادة 50 أو 60 ألف متطرف من سوريا إلى غوانتانامو.

وكان مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي صرح في وقت سابق من أمس الاثنين أن واشنطن لن تسحب قواتها من شمال سوريا بس ستنقلها إلى قواعد أخرى وسط تصريحات من أردوغان تعلن عن استعداد أنقرة الكامل لشن عملية عسكرية في ما تسمى “المنطقة العازلة الآمنة” لطرد الأكراد.