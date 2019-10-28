تحذير لمستخدمي نظام " أندرويد "... تطبيقات خطيرة عليك حذفها فوراً

حذر باحثون من ESET مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام ” أندرويد ” من 42 تطبيقا خطيراً، كانت متاحة سابقاً على متجر “غوغل بلاي”.

ونصح الباحثون مستخدمي نظام أندرويد بضرورة حذف هذه التطبيقات فهي تحتوي على برامج إعلانية تعرض الإعلانات تلقائياً، حتى عند إغلاق التطبيق.

و كشفت ESET (شركة أمن تكنولوجيا المعلومات ومقرها براتيسلافا، سلوفاكيا) عن أسماء 21 من التطبيقات، التي تشمل Free Radio FM Online وFlat Music Player وHeroes Jump.

وبعد أن أبلغت الشركة عن المشكلة ، قامت غوغل الآن بإزالة التطبيقات هذه من متجر “غوغل بلاي”.

و هذه أسماء التطبيقات التي يجدر بك حذفها:

– Smart Gallery.

– SaveInsta.

– Mini lite for Facebook.

– Freed Radio FM Online.

– Free Video Downloader.

– Free Social Video Downloader.

– File Downloader.

– Water Drink Reminder.

– Smart Notes for You.

– DU Recorder.

– Tank classic.

– Heroes Jump.

– Solucionario.

– Ringtone Maker.

– Video downloader.

– Ringtone Maker Pro.

– Basketball Perfect Shot.

– HikeTop+.

– MP4 video downloader.

– Flat Music Player.

– Free Top Video Downloader.