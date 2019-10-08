تحديث جديد من ” غوغل ” يجعلك خفي عن الجميع

كشف موقع “ذا ديلي دوت” التقني المتخصص بأن شركة ” غوغل ” الأمريكية أصدرت تحديثاً جديداً يمكنه جعل مستخدم الإنترنت خفياً بصورة كاملة عن الجميع.

وذكر الموقع بأن هذا التحديث الجديد من غوغل سيوفر لأول مرة التصفح الخفي لتطبيق “غوغل مابس” ( خرائط غوغل ).

كما سيمنح التصفح الخفي الجديد للمرة الأولى مستخدمي تطبيق “خرائط غوغل” مزيداً من الخصوصية والحماية من إمكانية الوصول إلى نتائج البحث الخاصة بهم وتفضيلاتهم الشخصية، عن أي جهات خارجية.

يشار إلى أن هذا التحديث على ” خرائط غوغل” سيكون متاحاً على نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”.