هل تراجع تامر حسني عن العمل مع الفنانة أسيل عمران ؟

صدم الفنان تامر حسني الجمهور بقرار تخليه عن النجمة السعودية أسيل عمران ، التي صرحت في وقتٍ سابق عن ترشيحها لبطولة فيلمه الجديد ” مش أنا ” .

وكشفت بعض المصادر المقربة من حسني أن الأخير رشح مواطنته مي عز الدين لبطولة الفيلم حيث بدأ المفاوضات معها ولكن حتى الآن لم يتم التعاقد معها بشكلٍ رسمي ، وذلك بعد نجاح التعاون بينهما في أجزاء الفيلم الكوميدي عمر وسلمى .

وأشارت المصادر أن الفنان المصري عرض بطولة العمل على النجمة منى زكي ، ولكنها رفضت بسبب انشغالها بتصوير فيلم ” العنكبوت ” إلى جانب النجم أحمد السقا .

ولفتت بعض الصحف الفنية إلى أن حسني تعاقد مع المنتج وليد منصور لتقديم العمل تحت عنوان ” مش أنا ” على أن تبدأ عمليات تصويره في منتصف شهر تشرين الثاني / نوفمبر .

وكانت الفنانة أسيل عمران كشفت في وقت سابق تواصل تامر حسني معها وترشيحها لبطولة فيلمه الجديد ، و أكدت أنه اشترط عليها اتقان اللهجة المصرية العامية قبل تصوير الفيلم .