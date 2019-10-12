زوجة تامر حسني بـ لوك جديد … كيف بدت ؟ ( صورة )

شاركت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل زوجة النجم المصري تامر حسني صورة جديدة لها عبر إحدى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي .

أطلت خلالها بستايل جديد معتمدةً وصلات الشعر الاصطناعية لإضفاء طول وحيوية على تسريحة ذيل الحصان العالية التي اعتمدتها في إطلالتها ، وكعادتها لم تتخلى بسمة عن مكياج الوجه الهادئ مع تعديلات بسيطة عليه حيث اعتمدت هذه المرة كُحل العين العريض .

لاقت إطلالة الفنانة المعتزلة تفاعلاً كبيراً من قبل النشطاء الذين انقسموا بين من أثنى على جمالها وأناقتها وأسلوبها في الظهور ، وبين من انتقد الصورة معتبراً أن ملامحها تغيرت كثيراً منذ ظهورها في برنامج ستار أكاديمي .

يذكر أن بسمة بوسيل دخلت عالم الغناء من خلال مشاركتها في برنامج ” ستار أكاديمي ” حيث تميزت بصوتها الرقيق العذب ، إلا أنها ما لبث أن اعتزلت الغناء بعد زواجها من الفنان المصري تامر حسني .