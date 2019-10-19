عارضة فلسطينية تتوج بلقب أجمل امرأة في العالم (صور)

حصدت عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل بيلا حديد، لقب أجمل امرأة في العالم ، وفق معايير نظرية النسبة الذهبية للجمال.

وتوّجت العارضة بيلا حديد، 23 عامًا، بلقب أجمل امرأة في العالم ، وتفوقت على مجموعة من النجمات أبرزهن شقيقتها جيجي حديد، وكاتي بيري، وبيونسيه وكارا ديليفين.

وصنفت بيلا أجمل امرأة في معدل تصنيف الجمال بنسبة 94%، وفق معايير نظرية النسبة الذهنية التي ابتكرها اليونانيون القدماء.

و أشار الدكتور جوليان دي سيلفا، الذي يُعدّ مدير مركز متقدّم لمستحضرات التجميل والجراحة التجميلية، إلى أن بيلا حديد هي الفائزة، وهذا ما اتّضح من خلال مقياس جميع ملامح وجهها التي وصفها بشبه المثاليّة.

فيما حصدت المغنية بيونسيه المركز الثاني برصد 92.44% ، وجاءت أمبر هيرد ثالثًا بنسبة 91.85 % ، وظهرت النجمتان أريانا غراندي وتايلور سويفت في المركزين الرابع والخامس، وجاء بعدهما سكارليت جوهانسون، وناتالي بورتمان، وكاتي بيري، وكارا ديليفين ضمن قائمة العشرة الأوائل.

بينما فشلت عارضة الأزياء جيجي حديد (24 عامًا) في الحصول على أي ترتيب ضمن المراكز العشرة الأوائل.