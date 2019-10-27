بيريز يعرض على كريستيانو رونالدو العودة إلى ريال مدريد .. ماذا رد؟

يبدو أن نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو سيعود قريباً إلى صفوف ناديه السابق، ريال مدريد بعد مغادرة الملكي قبل عام.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، وصل إلى اتفاقٍ يقضي بعودة رونالدو من جديد إلى المرينغي.

وتضمن عرض بيريز أن يتقلد الدون منصب سفير ريال مدريد، وبالتالي سيكون لمنصب البرتغالي تأثير إيجابي على النواحي التسويقية.

ويرغب كريستيانو رونالدو بالاستمرار في يوفنتوس حالياً، ويرتبط بعقد مع النادي الإيطالي بعقد حتى 2021.

كما يريد البرتغالي بالفوز بلقب أوروبي قبل مغادرة “السيدة العجوز”.

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ولم يعطي رونالدو موافقته إلى بيريز في هذه الفترة، إلا أنه وعد أن يكون الريال خياره الأول عندما يقرر الاعتزال.

مراسلون – رياضة